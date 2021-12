Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß auf Kreuzung

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Kreuzung Hedingenser Straße und "Zum Vorwerk" stießen am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Eine der beiden Fahrerinnen zog sich hierbei Verletzungen zu.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 30-jährige Bad Oeynhausenerin mit ihrem Audi A6 die "Düstere Straße" in Richtung der Straße "Zum Vorwerk". In Höhe der Hedingenser Straße hielt sie zunächst an der Haltelinie an. Als sie anschließend anfuhr, kollidierte sie mit einem Seat. An dessen Steuer saß eine 29-jährige Löhnerin, die aus Wietel kommend in Richtung Bergkichener Straße fuhr. An den weiterhin fahrbereiten Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell