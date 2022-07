Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung in Kneipe; Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung in Kneipe

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Sonntagabend in einer Kneipe in Storlach gekommen. Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort zwei 36 und 39 Jahre alte Bekannte aufeinander eingeschlagen hatten. Dabei war offenbar auch ein Bierglas zum Einsatz gekommen. Beide Männer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Esslingen (ES): Betrunken aufgefahren

Deutlich alkoholisiert war ein 66-Jähriger, der am Sonntagvormittag auf der B 10 bei Esslingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz nach zehn Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der rechten Spur der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Oberesslingen beschleunigte er, um einen vorausfahrenden BMW zu überholen und knallte diesem ins Heck. Während der Unfallverursacher und seine 54 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, wurde der 27-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 66-Jährigen ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Gegen Mauer geprallt

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 81-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Kiesstraße. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Frau dort mit ihrem Opel und wollte nach rechts in einen Parkplatz einfahren. Der 81-Jährige, der zunächst links neben ihr in dieselbe Richtung gefahren war, soll seinen Skoda nach rechts gelenkt haben. Dadurch wich die Frau nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Skodafahrer seine Fahrt fort. Die Opel-Fahrerin und ihre vier Mitfahrerinnen im Alter zwischen 17 und 80 Jahren wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die 53-jährige Beifahrerin und die 80-Jährige mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Opel, an dem Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ob am Skoda ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES) / Stuttgart (S): Bei Rot über Ampel

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der L1192. Ein 59 Jahre alter Mann fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem VW Passat auf der Landesstraße von Leinfelden-Echterdingen herkommend in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Einmündung der Autobahnabfahrt missachtete er offenbar die Rot zeigende Ampel und kollidierte mit dem Audi A4 eines 64-Jährigen, der in die L1192 einbiegen wollte. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. (sm)

Esslingen-Mettingen (ES) / Stuttgart (S): Beim Spurwechsel nicht aufgepasst

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Montagmorgen in der Hafenbahnstraße ereignet. Gegen 7.30 Uhr stand ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Audi S3 dort zunächst auf der Linksabbiegespur von der B10 kommend, um in die Straße Am Mittelkai abzubiegen. Beim Wechsel auf die rechte Spur, um doch geradeauszufahren, kollidierte er mit dem Renault Kangoo einer 51 Jahre alten Frau, die dort fuhr. Diese versuchte noch auszuweichen und fuhr auf den Mercedes eines 58 Jahre alten Mannes auf. Verletzt wurde niemand. Der Audi und der Renault mussten abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. (sm)

Lenningen (ES): Gestürzter Motorradfahrer

Noch unklar ist das Ausmaß der Verletzungen, die ein 58 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B465 erlitten hat. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit seiner KTM von Gutenberg in Fahrtrichtung Donnstetten unterwegs. In einer Linkskurve, kurz vor der Schlatterhöhe, kam er ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Holzstücks zu Fall. Er musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem nicht mehr fahrbereiten Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. (km)

Plochingen (ES): Alkoholisiert geparkten Pkw gestreift

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend in der Esslinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19.25 Uhr war der 52-Jährige mit einem Mini von Plochingen in Fahrtrichtung Altbach unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Schillerstraße streifte er einen ordnungsgemäß geparkten BMW Q5. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Unfallaufnahme einen vorläufigen Wert von etwa 2,3 Promille. Der 52-Jährige musste den Polizeibeamten daher seinen Führerschein aushändigen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer möglicherweise leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (km)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall auf der B27

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B27 erlitten. Gegen 17.20 Uhr wollte der junge Mann mit seiner BMW bei Derendingen auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen auffahren. Dabei wechselte er vom Auffädelungsstreifen auf die linke der beiden Durchgangsfahrspuren, wo er mit dem Audi A3 eines 29-Jährigen kollidierte und stürzte. Kurz nach dem Unfall begann der Pkw im Bereich des Motorraums aus noch ungeklärter Ursache zu brennen. Die Flammen konnten wenig später von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Die B27 musste vorübergehend voll gesperrt. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (km)

Gomaringen (TÜ): Rotlicht missachtet

Am späten Sonntagabend hat sich in der Hechinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 32 Jahre alte Frau leicht verletzt worden ist. Gegen 23.10 Uhr befuhr sie mit ihrem 1er BMW die Hinterweilerstraße in Richtung Ortsmitte und wollte die Kreuzung mit der Hechinger Straße / Reutlinger Straße geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Hechinger Straße in Fahrtrichtung Reutlinger Straße. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge missachtete er die Rot zeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem BMW. Dessen Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung aufgenommen. (sm)

Balingen (ZAK): Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 24-Jährigen, der in der Nacht zum Montag in der Hauptstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und geflüchtet sein soll. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 24 Jahre alte Mann mit seinem Skoda kurz vor ein Uhr in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Tieringer Straße gefahren und gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Corsa geprallt sein. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er kurze Zeit später unweit des Unfallortes festgestellt und kontrolliert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Da ein erster Test einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste der 24-Jährige nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Radler gestreift und zu Fall gebracht

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Johannesstraße zugezogen. Der 54-Jährige fuhr dort gegen 7.15 Uhr mit seinem Herrenrad und hielt an der Kreuzung zur Berliner Straße, um danach links abzubiegen. Eine 18-Jährige, die mit ihrem VW Polo auf der Berliner Straße fuhr und nach links in die Johannesstraße einbog, streifte hierbei den stehenden Radfahrer. Dieser kam dadurch zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, wird auf etwa 150 Euro beziffert. (sm)

Burladingen (ZAK): Unfall mit Rollerfahrern

Bei einem Verkehrsunfall auf der Killertalstraße (B32) sind am Sonntagnachmittag zwei Rollerfahrer verletzt worden. Ein 30-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson von Burladingen in Fahrtrichtung Jungingen unterwegs. Kurz vor Starzeln bemerkte er zu spät, dass ein 42 Jahre alter Mann, der ebenfalls mit seinem Simson Motorroller unterwegs war, verkehrsbedingt verlangsamte. Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers kollidierte der 30-Jährige seitlich mit seinem Vordermann. Durch den Sturz zog sich der 30 Jahre alte Rollerfahrer schwere, der 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte mussten zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. (km)

