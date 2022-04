Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220404-1-pdnms Zeugen nach Containeraufbruch in Blumenthal gesucht

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 12.03.2022, 17.00 Uhr und dem 14.03.2022, 06.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Container auf einer Baustelle auf der Landstraße 298 in Blumenthal. Der Container, ein halber Schiffscontainer, der als Baucontainer genutzt wird, wurde von dem oder den Täter aufgebrochen, indem ein Vorhängeschloss aufgehebelt wurde. Aus dem Container stahlen die Täter ein Fass mit 1000 Liter Diesel, weiter wurde aus dem Container noch eine Motorflex der Marke Stihl gestohlen. Weiter stahlen die Täter noch 500 Liter Diesel aus den vor Ort befindlichen Maschinen und Geräten.

Die Polizei in Molfsee sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat im Tatzeitraum an der Baustelle in Blumenthal verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Molfsee unter der Rufnummer 04347-90296830.

