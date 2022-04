Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220403-1-pdnms Vermisste Jasmin P. aus Rensburg wurde tot am NOK aufgefunden

Rendsburg (ots)

Die bereits am 15.03.2022 durch Pressemitteilung ( 220315-1-pdnms ) als vermisst gemeldete Jasmin P. wurde am heutigen Tag um 11.15 Uhr am Nordostseekanal, Kilometer 61 ( Höhe Kanalufer/Neuhörn in Rendsburg ) tot aufgefunden. Der Leichnam klemmte zwischen einer Leiter und einer Wand im Wasser.

Die 33 jährige Jasmin P. war zuletzt im Bereich der Imlandklinik in Rendsburg am 23.02.2022 gesehen worden.

Der Kriminaldauerdienst aus Kiel erschien vor Ort und übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell