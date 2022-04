Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220401-1-pdnms Kein Aprilscherz, BAB 7, Kaltenkirchen

BAB 7/Kaltenkirchen (ots)

BAB 7/Kaltenkirchen/Am heutigen Freitag, 01.04.2022, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein kleiner Kühl-LKW die BAB7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt mit ca. 60km/h in Fahrtrichtung Flensburg und fiel dadurch Beamten des Polizei-Verkehrsüberwachungsdienstes auf. Kontrolliert werden konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz Sielsbrook. Beladen war der "3,5 Tonner" mit Hähnchenfleisch quasi bis unters Dach. Eine Wägung vor Ort ergab eine Überschreitung der zulässigen hinteren Achslast um 120% und stellt damit einen wahrlich gefährlichen, als auch traurigen Rekord beim Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster auf. Insgesamt wog das Fahrzeug 6.430kg, statt der erlaubten 3.500kg! Eigentlich sollte das Fleisch an Abnehmer in Neumünster und Kiel ausgeliefert werden. Dem 32 Jahre alten Fahrer, der übrigens seinen ersten Arbeitstag in dieser Firma hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm droht ein Bußgeld von insgesamt 265EUR und ein Punkt in Flensburg.

