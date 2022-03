Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220330-5-pdnms Gefährliche Körperverletzung am Kuhberg in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15.45 Uhr gerieten vier Männer vor der Sparkasse im Kuhberg/ Kieler Straße in Neumünster in einen Streit.

Drei der Männer schlugen auf einen vierten Mann ein, dieser zog dann ein mitgeführtes Messer und stach einem der Angreifer, einem 23 jährigen Mann, ins Bein. Aufgrund der starken Blutung kam der verletzte Mann ins UKSH nach Kiel. Ein zweiter Angreifer, ein 21 jähriger Mann, wurde durch das Messer im Brustbereich verletzt, dieser kam mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Bei beiden verletzten Männern besteht keine Lebensgefahr, sie wurden aber stationär in den Krankenhäusern aufgenommen.

Ein dritter Angreifer konnte vor dem Eintreffen der Polizei fliehen, ebenfalls lief der Mann mit dem Messer weg. Der 21 jährige Mann mit dem Messer konnte aber kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe des Tatortes angetroffen und festgenommen werden.

Wieso es zu dem Streit zwischen den Männern kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

