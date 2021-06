Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand/ Wetterschutzhütte am Wanderweg Aalbeek-Niederung beschädigt

Lübeck (ots)

Von Mittwoch (09.06.) auf Donnerstag wurde eine Wetterschutzhütte im Naturschutzgebiet Aalbeek-Niederung in Timmendorfer Strand beschädigt. Die Polizei ermittelt und fragt nach Hinweisen.

Bei einer routinemäßigen Überprüfung stellten Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes fest, dass das reetgedeckte Dach einer Schutzhütte am Wanderweg erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Timmendorfer Strand ermittelt und bittet um Hinweise zu diesem Sachverhalt per Telefon unter der Rufnummer 04503-40810 oder per Mail an timmendorferstrand.pst@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell