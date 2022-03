Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220330-4-pdnms Diebstähle aus unverschlossenen PKW, Altenholz

Altenholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Altenholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Wie die Polizei aus Altenholz mitteilt, kam es in den vergangenen sechs Wochen vermehrt zu Diebstählen in den Gemeinden Altenholz, Dänischenhagen und Strande. Die unbekannten Täter suchten dabei immer nachts Privatgrundstücke bzw. Grundstücksauffahrten auf und überprüften, ob die dort abgestellten PKW verschlossen waren. So kam es in der angegebenen Zeit zu einer Vielzahl von Diebstählen aus unverschlossenen PKW. Des Weiteren wurden nicht gesicherte Fahrräder entwendet und die nicht verschlossenen Garagen und Carports geöffnet. Die Polizei rät daher: o PKW nicht unverschlossen abzustellen o Fahrzeugschlüssel an sicherer Stelle im Haus deponieren o Fahrräder draußen anschließen o Garagen zu verschließen o Verdächtige Personen sofort über den Polizeinotruf zu melden o Ggf. technische Vorkehrungen wie Bewegungsmelder und/oder Kameras zu installieren

