POL-GT: 83-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Verl/ Rietberg (FK) - In Verl und in Rietberg waren in der Nacht zu Donnerstag (23.03. - 24.03.) Werkzeugdiebe unterwegs. In Verl brachen Unbekannte im Sophienweg einen abgestellten einen Renault Master auf und entwendeten diverse Koffer mit Werkzeugen aus diesem. In Rietberg sind drei abgestellte Firmentransporter in der Kochstraße, der Danziger Straße und in der Straße Im Wieland in der Nacht aufgebrochen worden. Aus den Fahrzeugen wurden hochwertige ...

