POL-GT: Werkzeugdiebe unterwegs

Verl/ Rietberg (FK) - In Verl und in Rietberg waren in der Nacht zu Donnerstag (23.03. - 24.03.) Werkzeugdiebe unterwegs.

In Verl brachen Unbekannte im Sophienweg einen abgestellten einen Renault Master auf und entwendeten diverse Koffer mit Werkzeugen aus diesem.

In Rietberg sind drei abgestellte Firmentransporter in der Kochstraße, der Danziger Straße und in der Straße Im Wieland in der Nacht aufgebrochen worden. Aus den Fahrzeugen wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen.

Einen Teil der geleerten Koffer wurde am Donnerstagmorgen in Rietberg an der Krögerstraße aufgefunden.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Immer wieder kommt es zu Fällen, in welchen teils hochwertige Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet werden.

Oftmals sind diese Fahrzeuge nach Feierabend an den Wohnanschriften der Mitarbeiter geparkt oder befinden sich vor oder an dem Firmengelände. Aus verständlichen Gründen werden diese Fahrzeuge in den Abend- und Nachtstunden oftmals nicht entladen. Das verspricht jedoch für verschiedene Tätergruppen reiche Beute.

Die Firmentransporter sind schnell aufgebrochen, die Werkzeuge dann gestohlen und die Beute oftmals reichhaltig. Das ganze dauert wenige Minuten, der Schaden und der Ärger für die betroffenen Firmen sind jedoch groß.

Obwohl die Polizei diese Taten im Auge hat und gerade in den Nachtstunden gezielte Maßnahmen durchführt, kann unsere Empfehlung nur sein, die Firmenfahrzeuge regelmäßig zu entladen und die Werkzeuge nicht in den Wagen zu lassen!

