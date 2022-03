Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb gestellt - Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen wurden am Mittwoch (23.03., 09.15 Uhr) auf einen Ladendieb in einem Baumarkt an der Herzebrocker Straße aufmerksam.

Zeugen stellten sich dem Dieb in den Weg, als er sich mit ausgebeulten Jackentaschen aus dem Weg aus dem Laden machte.

Der 43-jährige Dieb unternahm einen Fluchtversuch, konnte aber im Nahbereich des Marktes gestellt werden. Die Jacke, die er samt Diebesgut (Bohrmaschinen und entsprechende Akkus) zuvor in einem Mülleimer entsorgt hatte, wurde sichergestellt.

Der gebürtige Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser hat einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

