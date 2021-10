Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeieinsatz: Mann belästigt Kunden und Angestellte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

11.10.2021, 13.43 Uhr

Am frühen Montagnachmittag kam es in einer Bäckereifiliale in der Porschestraße zu einem Polizeieinsatz, in dessen Folge ein 52 Jahre alter Wolfsburger in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Die Angestellten der Bäckereifiliale in Höhe des Rathauses hatten gegen 13.43 Uhr die Polizei alarmiert, nach dem der 52-Jährige die Filiale betreten, Gäste und Angestellte belästigt hatte.

Die Ordnungshüter waren mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahmen den 52-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er nach Begutachtung durch einen Arzt in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell