Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung Grundschule - Steinhütte zerstört

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Dessauer Straße 08.10.2021, 17.00 Uhr - 11.10.2021, 14.45 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende auf das Gelände einer Grundschule in der Dessauer Straße eingedrungen und haben dort einen Schaden von mindestens 2.500 Euro angerichtet. Der Tatzeitraum erstreckt sich dabei von Freitagnachmittag 17.00 Uhr bis Montagnachmittag 14.45 Uhr.

Nach polizeilichen Ermittlungen waren Unbekannte in diesem Zeitraum auf den Schulhof gelangt und hatten dort eine in einem umzäunten, verschlossenen Bereich stehende Steinhütte beschädigt. Ein Pädagoge der Schule hatte am Montagnachmittag entdeckt, dass zwei Wände einer Steinhütte auf dem Schulhof eingerissen worden waren. In wie weit die Hütte noch repariert werden kann, oder gar abgerissen werden muss, werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen zeigen. Ferner hatten die Unbekannten an einer Eingangstür Farbschmierereien hinterlassen. Die Täter haben dabei einen Stuhl sowie einen Einkaufswagen eines nahegelegenen Lebensmitteldiscounters zum Tatort mitgebracht und dort liegen gelassen.

Weiterhin wurde bekannt, dass es in den letzten drei bis vier Wochen schon mehrmals zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände gekommen sei.

Dabei sei ein Holzgerüst, welches zum Spielen genutzt wird, beschädigt worden. Das gesamte Dach wurde heruntergerissen. Dieses Holzgerüst befindet sich ebenfalls in dem eingezäunten und verschlossenen Bereich des Schulhofs, in dem sich auch die Steinhütte befindet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Personen auf dem Gelände beobachtet haben, oder sonstige Hinweis zu möglichen Tätern geben können.

Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell