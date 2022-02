Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rollerfahrer gestürzt

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagmorgen stürzte ein 67-jähriger Rollerfahrer aus Rheinbrohl auf der Rheinallee in Bad Hönningen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geschah der Unfall ohne Fremdeinwirkung, eine Zeugin berichtete, dass der Mann auf gerader Strecke plötzlich gestürzt sei. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt und nach ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

