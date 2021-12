Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Fahrer unter Betäubungsmitteleinwirkung

Oberlahr (ots)

Am Donnerstag, 30.12.2021, meldete gegen 09:30 Uhr ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens hiesiger Dienststelle telefonisch einen verunfallten PKW auf der K 1 bei Oberlahr. Der Fahrer habe um Bergung des PKW ersucht und ihm gegenüber angegeben, den Unfall der Polizei gemeldet zu haben. Ermittlungen zufolge war das nicht der Fall. Der 28-jährige Fahrer befuhr die K 1 in Richtung Oberlahr. Ausgangs einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Am PKW entstand Sachschaden. Der Fahrer aus Königswinter hatte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell