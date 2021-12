Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Gartenlaube

Erpel (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum, zwischen dem 22.12.2021 und dem 30.12.2021 wurde aus einer Gartenlaube in der Neustraße in Erpel Kupfer im Wert von etwa 500 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de

