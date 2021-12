Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Raubtat in der Rodheimer Straße + Dumm gelaufen - Corona-Test-Fälschung aufgeflogen + Mehrere Katalysatoren entwendet + Drei Einbrüche in Wohnhäuser + Drei Leichtverletzte nach Unfall

Gießen

Pressemeldungen vom 17.12.2021:

Gießen: Raubtat in der Rodheimer Straße

Dringend Zeugen sucht die Polizei nach einem Raub, der sich am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, direkt vor einer Bushaltestelle in der Rodheimer Straße ereignet hat. Ein 40 - Jähriger war zu Fuß dort unterwegs, als er von einem Radfahrer von hinter "überholt" wurde. Der Radfahrer rempelte ihn an. Danach kam es zu einem Streit und einem Gerangel zwischen dem Fußgänger und dem Radfahrer. Während dieser Auseinandersetzung soll der Radfahrer den 40 - Jährigen mit einem Pfefferspray attackiert haben. Als der Gießener nach wenigen Minuten wieder etwas sehen konnte, stellte er fest, dass der unbekannte Mann ihm sein Bargeld entwendet hatte. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er hat schwarze kurze Haare und soll einen dunklen Teint haben. Auffällig sollen weiter sein 3-Tage-Bart und seine weißen Turnschuhe sowie sein Fahrrad sein. Offenbar haben mehrere Zeugen, die sich an der Bushaltestelle aufhielten, den Vorfall mitbekommen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Dumm gelaufen - Corona-Test-Fälschung aufgeflogen

Zu einem Zahnarzttermin musste eine 30 - Jährige aus dem Wetteraukreis am Donnerstagmittag einen aktuellen Corona - Test vorlegen. Den Mitarbeitern der Gießener Zahnarztpraxis kam das Ganze aber komisch vor. Eine Überprüfung bei dem Testzentrum in der Wetterau, in dem die 30 - Jährige angeblich getestet wurde, ergab aber, dass die Frau dort gar nicht getestet wurde. Es stellte sich heraus, dass das Testergebnis offenbar gefälscht war. Ein Strafverfahren wurde gegen die Frau, die auch im Wetteraukreis wohnhaft ist, eingeleitet.

Laubach: Streit verlagert sich nach außen

Eine handfeste Auseinandersetzung hatten ein 37 - Jähriger und ein 38 - Jähriger am frühen Freitagmorgen im Bereich der Licher Straße in Münster. Die beiden polnischen Staatsangehörigen waren offenbar zunächst in einem PKW in Streit geraten. Offenbar stiegen beide im Bereich einer Bushaltestelle aus und es kam auf der Straße zu einem Handgemenge. Zeugen, die etwas gegen 00.30 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Kleidung im Wert von über 100 Euro in den Rucksack gesteckt

Mehrere Sachen wollte ein 31 - Jähriger offenbar am Donnerstagabend in einem Kaufladen in der Ferniestraße mitgehen lassen. Der Asylbewerber aus Georgien hatte neben zwei elektrischen Rasierern auch mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack und wollte dann, ohne zu zahlen, an der Kasse vorbeilaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Mehrere Katalysatoren entwendet

Im Gießener Sandweg wurden in der Nacht zum Donnerstag mehrere Katalysatoren entwendet. Die Unbekannten hatten sich Zugang auf ein Firmengrundstück verschafft und dann die Teile an mehreren Autos ausgebaut. Der Wert liegt bei etwa 15.000 Euro. Bei ihrer Ausbauaktion richteten die Täter einen Schaden von etwa 20.000 Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Sachen aus Zuliefererfahrzeug entwendet

Mehrere Elektroartikel hat ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 11.30 und 11.40 Uhr, aus einem Zustellfahrzeug eines Paketdienstes im Seltersweg entwendet. Offenbar hatten die Langfinger einen unbeobachteten Moment ausgenutzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen / Grünberg: Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Einbrecher waren zuletzt in Grünberg und in Hungen unterwegs. Die Täter hatten dabei Schmuck und ein Fahrrad mitgehen lassen. In der Schanzenstraße in Hungen hatten die Täter die Rückseite eines Mehrfamilienhauses betreten und von dort ein Fenster einer Wohnung aufgebrochen. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer. Sie entwendeten aber nichts und flüchteten. Offenbar wurden sie durch eine Zeugin, die am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, nach Hause kam, gestört. Zu zwei weiteren Wohnhauseinbrüchen in Grünberg kam es im Tannenweg in Queckborn und in der Königsberger Straße in Grünberg. In Queckborn waren die Diebe zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf einen Balkon eines Einfamilienhauses geklettert und hatten von dort ein Fenster aufgebrochen. In der Wohnung wurde ein Behältnis mitsamt Schmuck entwendet. In der Königsberger Straße in Grünberg hatten die Langfinger im fast identischen Zeitraum die Rückseite eines Wohnhauses aufgesucht und von dort ein Fenster aufgebrochen. Sie entwendeten Schmuck und noch zwei E-Bikes. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Langgöns: Mehrere PKW beschädigt

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Vandalen zu Beginn dieser Woche in Niederkleen angerichtet. Die Unbekannten hatten in der Gartenstraße, in der Butzbacher Straße und im Kalkweg mindestens fünf dort abgestellte PKW durch Kratzer beschädigt. Möglicherweise könnten die Täter, so die ersten Zeugenhinweise, am Montag, gegen 16.30 Uhr, unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen - Dieb nutzt Gelegenheit - Tasche aus blauem Transit gestohlen

Ein Dieb nutzte am Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 12.30 und 16.30 Uhr, eine günstige Gelegenheit und stahl aus einem unverschlossenen blauen Ford Transit vom Beifahrersitz eine Bauchtasche mit diversen Fahrzeugschlüsseln und persönlichen Gegenständen. Der Wert der Beute beträgt etwa 1000 Euro. Der 25 Jahre alte Fahrer hatte den Firmenwagen auf dem Radweg von Gießen nach Heuchelheim nahe der Überführung der B 429 abgestellt und anschließend Arbeiten im Freien in einer Entfernung zwischen 15 und 60 Metern zum Fahrzeug durchgeführt. Der Täter griff trotz des in der Nähe befindlichen Fahrers und offenbar von diesem unbemerkt zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Seat gestreift

Ein Unbekannter bog am Mittwoch (15.Dezember) gegen 18.00 Uhr aus dem Erlenweg in die Großen-Busecker-Straße ein. Dabei streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat Altea XL. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um ein blaues Fahrzeug. Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Pohlheim: Wildunfall

Mittwochabend (15.Dezember) gegen 20.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Hanau als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Der LKW-Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro.

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler gestreift

Ein 75-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi befuhr am Mittwoch (15.Dezember) gegen 16.20 Uhr die Stephanstraße in Richtung Goethestraße. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Audi-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Daimler. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Rangieren Renault touchiert

5.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (16.Dezember) gegen 02.10 Uhr in der Straße "Am Hofgut" in Birkler. Ein 57-jähriger Mann in einem VW touchierte beim Rangieren einen geparkten Renault. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem VW-Fahrer. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er 1,61 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Treis/Lumda: Citroen übersehen

Eine 32-jährige Frau aus Staufenberg in einem Nissan beabsichtigte am Donnerstag (16.Dezember) gegen 07.40 Uhr von einem Feldweg auf die Landstraße 3146 einzubiegen. Dabei übersah die Nissan-Fahrerin offenbar einen 46-jährigen Mann in einem Citroen, der von Allendorf in Richtung Treis unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Zusammenstoß mit Reh

Donnerstagfrüh (16.Dezember) gegen 06.20 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Biebertal in einem BMW von Fellingshausen nach Rodheim als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte die Biebertalerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag (16.Dezember) gegen 09.15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Laubach in einem VW die Friedberger Straße. Der VW-Fahrer wich einer plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Katze aus und kam von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Laubacher gegen ein Schild, einen geparkten Ford sowie einen Zaunpfahl und eine Baustellenabsperrung. Der VW War nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Wildunfall

Ein 56-jähriger Mann in einem Ford fuhr Donnerstagabend (16.Dezember) gegen 20.10 Uhr von Cleeberg nach Brandoberndorf als plötzlich ein Wildtier über die Fahrbahn lief. Es kam zu einem Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. An dem Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Am Donnerstag (16.Dezember) gegen 18.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann in einem Seat die Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Reiskirchen. In Höhe zur Auffahrt der Bundesautobahn 5 in Richtung Norden beabsichtigte der Seat-Fahrer sich auf die linke Fahrspur einzuordnen und übersah offenbar den Mitsubishi eines 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Seat-Fahrer sowie eine 16-jährige Mitfahrerin und ein 10-jähriger Mitfahrer des Mitsubishi verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

