POL-RT: Einbrüche, abgestürzte Person, Kontrollaktion B 27, Verkehrsunfälle, angebranntes Essen, Schlägereien

Historische Zugwaggons aufgebrochen

Werkzeug und Helme sind aus historischen Waggons vom Gelände eines Eisenbahnvereins in der Tübinger Straße entwendet worden. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheiben von mehreren Waggons ein und verschaffte sich dadurch Zutritt. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, die Ermittlungen zum Täter hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Lichtenstein (RT): Person am Burgstein abgestürzt

Am frühen Samstagmorgen ist es im Bereich des Burgsteins zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr, Bergwacht und Polizei gekommen. Ein 32-Jähriger verständigte gegen 03.30 Uhr über Notruf die Polizei, da er auf einem Wanderweg von Holzelfingen in Richtung Unterhausen vom Weg abkam und in der bewaldeten Hanglage beim Burgstein mehrfach über eine Strecke von etwa 120 Metern abstürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Durch die Bergwacht konnte der stark alkoholisierte Verunglückte schließlich aus seiner hilflosen Lage gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden, welcher ihn in ein Krankenhaus verbrachte. An der Einsatzstelle waren neben der Bergwacht mit 11 Einsatzkräften, die Feuerwehren Unterhausen und Holzelfingen mit insgesamt 27 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen tätig.

Aichtal (ES): Kontrollaktion B 27 Aichtalparkplatz

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion zur Bekämpfung verschiedenster Deliktsbereiche im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie des Polizeipräsidiums Einsatz am Freitagabend auf dem Aichtalparkplatz in Fahrtrichtung Tübingen circa 300 Fahrzeuge mit insgesamt 380 Insassen kontrolliert. Unterstützt wurden sie hierbei vom Zoll, THW sowie der Straßenmeisterei. Außerdem befanden sich Experten des Landeskriminalamtes zur Überprüfung mitgeführter Ausweisdokumente im Einsatz. Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen von 19.30 Uhr bis 02 Uhr mussten drei Personen bei einem vor Ort befindlichen Arzt eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestand. Ein Fahrzeuglenker war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem wurden mehrere Verstöße, unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz sowie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Wegen gravierender technischer Mängel wurde ein Fahrzeug stillgelegt. Durch die Kontrollen bildete sich auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen zeitweise ein Rückstau.

Esslingen (ES): Zu schnell beim Abbiegen

Nicht angepasste Geschwindigkeit beim Abbiegen war die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stauffenbergstraße ereignet hat. Der 19-jährige Fahrer eines 3-er BMW befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 01.10 Uhr die Plochinger Straße stadtauswärts und verlor beim Rechtsabbiegen in die Stauffenbergstraße wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er zunächst gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Opel Zafira prallte. In Folge der Kollision wurde der BMW des 19-Jährigen abgewiesen und prallte anschließend gegen einen hinter dem Opel parkenden Ford Focus. Der Ford wurde wiederum auf einen dahinter parkenden Pkw geschoben, welcher schließlich noch mit einem ebenfalls parkenden Skoda kollidierte. Glücklicherweise blieben der Unfallverursacher sowie seine drei Mitfahrer unverletzt. An den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro, drei Pkw mussten infolge der staken Beschädigungen abgeschleppt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude in der Sielminger Straße im Stadtteil Stetten ist ein Unbekannter am Samstag, gegen 00.30 Uhr, eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum Gebäude, löste hierbei aber eine Alarmanlage aus. Bei Eintreffen von mehreren Streifenwagenbestzungen hatte sich der Täter bereits entfernt, die Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.

Esslingen am Neckar (ES): Angebranntes Essen auf Herd

Aufgrund eines am frühen Samstagmorgen ausgelösten Heimrauchmelders ist es in der Weiherstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Gegen 02.45 Uhr wurde von einer Hausbewohnerin über Notruf gemeldet, dass der Heimrauchmelder in einer Wohnung ausgelöst hätte. Nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte in der verrauchten Wohnung der 64-jährige Bewohner angetroffen werden, welcher sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst, welcher mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort war, in ein Krankenhaus verbracht. An der Wohnung entstand kein Schaden. Die Feuerwehr Esslingen war mit 5 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften tätig.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zwei Verkehrsunfälle an selber Örtlichkeit

Am Freitagnachmittag ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei ähnlichen Verkehrsunfällen am Kreisverkehr zwischen Unteraichen und Leinfelden gekommen. Zunächst befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Opel gegen 16.45 Uhr den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Stuttgarter Straße, als sie am dortigen Fußgängerüberweg ein auf einem Fahrrad querendes 11-jähriges Kind erfasste, welches hierbei stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Nachdem das Mädchen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde, konnte es an die verständigte Mutter übergeben werden. Am Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.000 Euro. Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein weiterer Unfall, bei welchem der 41-jähriger Lenker eines Mini vom Kreisverkehr in die Stuttgarter Straße abbog und hierbei mit einem 52-Jährigen zusammenstieß, welcher verbotswidrig den dortigen Fußgängerüberweg auf seinem Mountainbike querte. Auch er konnte glücklicherweise nach Behandlung seiner leichten Verletzungen durch die noch anwesende Besatzung des Rettungswagens vor Ort entlassen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nürtingen (ES): Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagabend ist es in der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Gegen 20.20 Uhr befuhr der 28-Jährige mit seinem Pedelec den parallel zur Stuttgarter Straße verlaufenden Radweg in Richtung Neckarhausen. Zeitgleich bog der 25-jährige Fahrer eines Audi vom Parkplatz des dortigen Schnellrestaurants nach rechts auf die Stuttgarter Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des bevorrechtigen Pedelec-Fahrers, welcher durch die Kollision zu Sturz kam. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Am Pedelec und dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wendlingen am Neckar (ES): In Kellerraum eingebrochen

Am späten Freitagabend ist es zur vorläufigen Festnahme von zwei Jugendlichen und zwei Heranwachsenden gekommen, die sich unbefugt Zugang zu einem Wohngebäude im Schwanenweg verschafft hatten. Gegen 23.30 Uhr wurde von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet, wie mehrere Personen über ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Gebäude einstiegen. Durch die rasch eintreffenden Streifenwagenbesatzungen konnten insgesamt vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 20 Jahren vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei war kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und Kontaktaufnahme mit den Eltern der teils Minderjährigen, wurden alle vor Ort auf freien Fuß entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Kellerraum nichts entwendet.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Sturz mit E-Scooter

Schwere Verletzungen hat sich ein 32-Jähriger am Samstagmorgen zugezogen, nachdem er auf der Musberger Straße in Leinfelden mit seinem E-Scooter verunfallte. Nach Zeugenaussagen fuhr 32-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, gegen 3.50 Uhr gegen eine Bordsteinkante, stürzte und blieb zunächst bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Cannabis und eine leere Whiskeydose mitführte, weswegen eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Tübingen (TÜ): Kradfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Am Freitagabend ist es auf dem Heuberger-Tor-Weg in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich ein 22-jähriger Kradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Gegen 23 Uhr geriet der Unfallverursacher in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem geparkten Seat. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf einen dahinter geparkten Opel geschoben. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung vorlagen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Desweitern wurde festgestellt, dass er gar keine Fahrerlaubnis hatte. Das Krad des Verursachers und der Seat mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Vorrang von Pedelec missachtet

Am Freitagabend ist es auf der Kreuzung Wilhemstraße/Jürgensenstraßen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel von der Kreuzstraße aus in die Kreuzung ein und wollte nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Pedelec, dass von der gegenüberliegenden Jürgensenstraße aus die Kreuzung überqueren wollte. Bei dem Aufprall stürzte der 62-Jährige Pedelec-Fahrer, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 3.500 Euro geschätzt.

Albstadt-Pfeffingen (ZAK): Schlägereien bei Sportveranstaltung

Im Rahmen einer Sportveranstaltung auf dem Sportplatz Pfeffingen ist es am Freitagabend innerhalb von drei Stunden zu zwei Polizeieinsätzen wegen Schlägereien gekommen. Zunächst wurde der Polizei gegen 19.15 Uhr gemeldet, dass es auf dem Sportgelände zu einer Körperverletzung mit einer verletzten Person gekommen wäre. Die Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass ein 34-jähriger Mann von einem 21-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Laut Aussagen von Zeugen soll der alkoholisierte 34-Jährige zuvor mehrere Personen angepöbelt haben. Er erlitt Gesichtsverletzungen und war beim Eintreffen der Polizei bereits mit einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an. Kurz nach 22 Uhr wurden der Polizei über Notrufe durch mehrere Anrufe eine noch andauernde Schlägerei zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei mit drei Streifenwagenbesatzungen hatte sich die Lage bereits beruhigt. Aus noch unbekannten Gründen war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf ein 24-Jähriger von einem 22-Jährigen auf den Boden gestoßen und mit Faustschlägen traktiert wurde. Im Anschluss soll der 24-Jährige, nachdem er wieder aufgestanden war, von einem weiteren ebenfalls 22-jährigen Tatverdächtigen niedergeschlagen worden sein. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 24-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus gebracht.

Albstadt (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 448 zwischen Ebingen und Bitz hat sich eine Pkw-Lenkerin tödliche Verletzungen zugezogen. Die 86-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Fiat Panda einen landwirtschaftlichen Verbindungsweg vom Kritterhof kommend und bog an der Einmündung zur L 448 nach links in Fahrtrichtung Bitz ab. Hierbei kollidierte sie mit der vorfahrtsberechtigten und in Fahrtrichtung Ebingen fahrenden 22-jährigen Lenkerin eines Fiat Punto, welche sich leichte Verletzungen zuzog. Ein 35-jähriger Krad-Lenker fuhr hinter dem Fiat Punto und konnte nicht mehr ausweichen, weshalb er ebenfalls zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Die Unfallverursacherin wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, in welchem sie wenig später infolge ihrer schweren Verletzungen verstarb. Sowohl die 22-Jährige als auch der 35-Jährige wurden jeweils vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die L 448 zwischen Ebingen und Bitz bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

