POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Fahrrädern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Freitag, 01.07.2022, 19:00 Uhr, bis Samstag, 02.07.2022, 05:30 Uhr, kam es in Herbolzheim, Hauptstraße, zu einem Einbruch in eine dort ansässige Bäckerei. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter eine Glasscheibe eingeschlagen, um sich so den Zugang zum Objekt zu verschaffen. Zum entwendeten Diebesgut können noch keine abschließenden ...

