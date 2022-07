Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bombach: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer flüchtig



Am frühen Samstagmorgen, 02.07.2022, ereignete sich um 04:28 Uhr, in Kenzingen-Bombach, in der Karlstraße (Ortseingang) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw zunächst mit einer Verkehrsinsel, im weiteren Verlauf mit einer Mauer und einem Verkehrszeichen kollidierte.

Nach Sachlage befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw-Kombi die Karlstraße von Kenzingen kommend. Kurz nach dem Ortseingang kam das Fahrzeug vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Hier wurde der Pkw nach rechts abgewiesen, fuhr über den Gehweg und kollidierte mit der Mauer des dortigen Kindergartens. Durch diesen Anstoß änderte das Fahrzeug erneut seine Fahrtrichtung, verunfallte final noch mit einem Verkehrszeichen auf der linken Straßenseite und kam in der dortigen Böschung zum Stehen. Der Unfallverursacher ging anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtig und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug ließ er an der Unfallörtlichkeit zurück. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Der flüchtige Fahrer wurde durch Anwohner wie folgt beschrieben: Männlich; ca. 40 Jahre alt; Glatze; trug dunkle Oberbekleidung.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

