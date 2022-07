Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Degerfelden: Schlägerei mit mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde bei der Krailochhütte in Degerfelden eine größere Party veranstaltet. Zu den Gästen gesellte sich kurz nach 02:30 Uhr eine größere Gruppe von jungen Erwachsenen, welche nicht eingeladen waren. Diese fingen aus bislang nicht nachvollziehbarem Grund an, die anwesenden Personen zu schlagen. Hieraus entwickelte sich eine größere Schlägerei mit tumultartigen Szenen. Mehrere Personen wurden durch Schläge und Tritte verletzt, eine Person musste not ärztlich versorgt werden da er eine Flasche auf den Kopf bekommen hatte. Bislang nicht bestätigten Angaben von anwesenden Personen zufolge wurde auch ein Messer eingesetzt, wodurch eine Person leicht an der Hand verletzt worden sein soll. Die Tätergruppe konnte durch die eintreffenden Polizeistreifen nicht mehr kontrolliert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen und Geschädigte, welche bislang keinen Kontakt mit den vor Ort anwesenden Polizisten hatten, sich unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

