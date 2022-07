POL-FR: Rheinfelden - Innenstadt: Mehrere Autos beschädigt

Freiburg (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 02.07.2022, gegen 01:30 Uhr. Ein 21-Jähriger befuhr die Landesstraße 127 von Eschbach kommend in Richtung Stegen. In eine langgezogenen Rechtskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab, landete in einem Bachlauf und prallte in der Folge gegen eine ...

