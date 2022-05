Kreis Heinsberg (ots) - In mehreren Städten beziehungsweise Gemeinden kam es in der Nacht vom 05. Mai (Donnerstag) auf den 06. Mai (Freitag) zu Diebstählen von Anhängern. Die Tatorte lagen in Gangelt am Luisenring, in Gangelt-Schierwaldenrath in der Maarstraße, in Geilenkirchen-Gillrath auf der Karl-Arnold-Straße sowie in Übach-Palenberg-Palenberg an der Glückaufstraße. Die Anhänger in der Gemeinde Gangelt waren ...

mehr