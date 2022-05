Hückelhoven-Brachelen (ots) - Unbekannte Personen öffneten einen PKW, der in Einfahrt eines Hauses an der Straße Steigelchen stand und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich am 06. Mai (Freitag) zwischen 02.15 Uhr und 5 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

