Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mokka touchiert + T-Roc beschädigt + Polizei sucht flüchtigen Biker + Heckschaden verursacht

Friedberg (ots)

Rockenberg: Mokka touchiert

Am Donnerstag (27.5.21) ist zwischen 8.15 Uhr und 9.15 Uhr in der Rockenberger Kirchgasse ein blauer Opel touchiert und anschließend beschädigt zurückgelassen worden. Der Mokka parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 4. Als der Fahrzeughalter den Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro bemerkte, fehlte vom Verursacher jede Spur. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei den Unfallfluchtermittlern zu melden, Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: T-Roc beschädigt

Zwischen Dienstagabend (19.30 Uhr) und Mittwochmorgen (6 Uhr) ist in der Bad Nauheimer Ringstraße ein weißer SUV beschädigt worden. Der VW T-Roc stand dort am Fahrbahnrand im Bereich der 60er-Hausnummer. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Karben: Polizei sucht flüchtigen Biker

Nachdem er am Donnerstagmorgen einen Auffahrunfall in Klein-Karben verursacht haben soll, machte sich ein Fahrradfahrer gegen in der Dieselstraße aus dem Staub.

Gegen 9.20 Uhr war eine Frau am Steuer ihres schwarzen Seat unterwegs in Richtung Max-Planck-Straße. Als sie den Blinker setzte und abbremste, um den Ibiza am Fahrbahnrand abzustellen krachte es. Ein männlicher Radfahrer auf einem grauen Bike soll ihr ins Heck geprallt und dann zu Fall gekommen sein. Bevor die Frau reagieren konnte, hatte der Mann bereits wieder im Sattel gesessen und war in Richtung davongefahren. Ob er Verletzungen erlitt, ist unklar. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf den genannten Radfahrer unter Tel. 06101/5460-0.

Nidda: Heckschaden verursacht

Zwischen 9.10 Uhr und 10.10 Uhr am Donnerstag kam es auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in der Straße "Hinter dem Brauhaus" zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen dort ein parkender, roter VW Up im Heckbereich beschädigt wurde. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Rangieren gegen den Kleinwagen gestoßen und war dann davongefahren, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell