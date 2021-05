Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Baggerscheiben eingeschlagen + Praxisräume durchsucht + Terrassentür aufgehebelt

Friedberg (ots)

Glauburg: Baggerscheiben eingeschlagen

Einigen Schaden an Baumaschinen hinterließen Unbekannte zwischen letztem Freitag (21.5.21, 17 Uhr) und Dienstagmorgen (25.5.21, 7 Uhr) auf einer Baustelle am Vulkanradweg zwischen Stockheim und Selters. So waren an zwei dort abgestellten Baggern mehrere Scheiben eingeschlagen worden. Der Sachschaden liegt im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Karben: Praxisräume durchsucht

In der Homburger Straße in Klein-Karben sind Einbrecher zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) in eine Praxis eingestiegen. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen war zuvor ein Fenster aufgehebelt und dadurch beschädigt worden. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Homburger Straße aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Terrassentür aufgehebelt

Zwischen vergangenem Mittwoch (19.5.21) und Donnerstag (28.5.21) waren Einbrecher in der Küchlerstraße in Bad Nauheim zugange. Nachdem eine Terrassentür an einem dortigen Mehrfamilienhaus aufgehebelt worden war, durchsuchten die Langfinger eine dortige Wohnung und nahmen verschiedene Wertsachen mit. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Küchlerstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

