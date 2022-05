POL-HS: PKW geöffnet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Unbekannte öffneten ein auf einem Parkplatz in der Straße Am Wasserturm abgestelltes Fahrzeug und stahlen hieraus zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln. Die Tat ereignete sich am Samstag (07. Mai) zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr