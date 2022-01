Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Leubsdorf

Leubsdorf (ots)

Am Samstag, 29.01.2021 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsfall, bei dem ein 42jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 154 in Leubsdorf. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Rad und ohne Helm die sehr abschüssige Grundstückausfahrt ohne anzuhalten in Richtung Hauptstraße, um anschließend auf der Fahrbahn weiterzufahren. In Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Durch den Anprall fiel der Radfahrer mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und abschließend auf den Gehweg. Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich.

