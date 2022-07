Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in Rathaustiefgarage- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend hat eine 47-jährige Fahrerin eines silbergrauen Opels ihr Fahrzeug in der Tiefgarage beim Rathaus Rheinfelden geparkt. In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr kollidierte ein anderer Verkehrsteilnehmer aus unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug der 47-jährigen und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Opel war ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

