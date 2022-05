POL-HAM: Weiterer Schockanruf: Betrüger erbeuten Bargeld von 82-Jähriger

Hamm-Uentrop (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montagmorgen, 16. Mai, eine 57-jährige Opelfahrerin von der Fahrbahn der Ostwennemarstraße ab und prallte gegen einen Baum. Die Hammerin war in Richtung Lippestraße unterwegs, als sie gegen 7 Uhr mit ihrem Auto in Höhe des Reitstalls zunächst gegen ein Bushaltestellenschild und anschließend gegen einen ...

