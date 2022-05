POL-HAM: 57-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt - Radfahrerin als Zeugin gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feidikstrasse ist ein Unbekannter am Samstagmorgen, 14. Mai, durch das Treppenhaus geflüchtet - Nachbar alarmiert die Polizei. Als ein Anwohner gegen 9.50 Uhr der Ursache von lauten Geräuschen im Treppenflur nachging, flüchtete ein unbekannter Mann durchs Treppenhaus aus dem ...

mehr