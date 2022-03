Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei Verletzte und hoher Blechschaden bei Unfall (20.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Zwei Verletzte und Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagabend auf der Kreuzung Neuhauser Straße und Brunnentalstraße passiert ist. Eine 18- jährige Mini-Fahrerin war auf der Neuhauser Straße ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Brunnentalstraße bog die junge Frau nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Audi einer 23-Jährigen zusammen. Beide Frauen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am Audi auf rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell