Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen) Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich (20.03.2022)

Kirchen-Hausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Auto ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Kirchen-Hausen und Engen am Sonntagabend von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Ein 20-Jähriger war, gegen Mitternacht, mit einem VW Golf von Kirchen-Hausen in Richtung Engen unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der Golffahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen. In der Folge übersteuerte der junge Fahrer sein Auto, so dass es nach links über die Fahrbahn rutschte und sich überschlug, bevor es auf der anderen Straßenseite im Bankett liegen blieb. Der 20-jährige Fahrer und seine 16 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Eine auf der Rückbank mitfahrende 41-Jährige blieb unverletzt. Am Golf, der nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell