Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mehrere Autos mutwillig beschädigt (21.03.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend mehrere Autos in der Münchriedstraße beschädigt. Der Unbekannte schlug an einem grauen Golf Plus, einem grauen Skoda Octavia, einem schwarz-weißen Smart und einem roten Peugeot Boxter die Heckleuchten und teilweise die Seitenscheiben ein. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier in Singen, Tel. 077731 888-0, entgegen.

