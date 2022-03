Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen- Worblingen, Lkr. Konstanz) Steinewerfer (20.03.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, an einem Haus in der Inselstraße Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Die Unbekannten warfen mehrere größere Steine von der gegenüberliegenden Flussseite gegen eine Hauswand und eine Terrassentür eines Wohnhauses. Sowohl die Wand, als auch die Terrassentür und ein davorstehender Terrassentisch wurden dadurch beschädigt. Bereits am Freitagabend kam es zu einem gleichen Vorfall. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, entgegen.

