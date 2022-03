Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs RW) Frau von Berner Sennenhunden gebissen

Schiltach (ots)

Zwischen Finsterbach und Hinterholz ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr eine Frau von zwei freilaufenden Hunden angegriffen und auch gebissen worden. Der Lebensgefährte der 54-Jährigen hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Demnach waren die beiden auf einer Wanderung von der ´Hohenschramberg´ in Richtung ´Hinterholzstube´ unterwegs gewesen, als die Frau mit den zwei Berner Sennenhunden in Kontakt kam und dann in den Oberschenkel und in die Wade gebissen wurde. Die Spaziergängerin wurde leicht verletzt und musste sich in einer Klinik behandeln lassen. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen übernommen und muss nun klären, wem die Hunde gehören und wie es zu dem Vorfall kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell