Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abwesenheit zum Einbruch genutzt

Lauterecken (ots)

Unbekannte erbeuten bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Cronenberger Straße den Schmuck der Hauseigentümerin. Während der Abwesenheit der Hauseigentümer verschafften sich bisher unbekannte Personen Zugang zum Wohnhaus am Ortsrand von Lauterecken, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Im Gebäude wurden danach alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Diebe noch mehr Beute machten, konnten die Geschädigten auf den ersten Blick nicht sagen. Angaben zum entstandenen Schaden konnten ebenfalls noch nicht gemacht werden. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass zur Tatzeit am Nachmittag in Tatortnähe ein blauer Peugeot mit luxemburgischem Kennzeichen auffällig war. Die Polizei Lauterecken bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. Möglicherweise ist das Fahrzeug noch anderen aufgefallen, die sich das komplette Kennzeichen gemerkt haben oder die Insassen beschreiben können. |pilek

