Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kontrollen zum Schulbeginn + Abfall illegal entsorgt

Polizei sucht Zeugen + Fahrraddiebstahl am Berufsbildungszentrum

Dillenburg (ots)

Dillenburg und Dillenburg-Frohnhausen: Kontrollen zum Schulbeginn

Zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill, gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich, am Dienstag (31.08.2021). Die Geschwindigkeitskontrollen mit dem Schwerpunkt "Schule beginnt" führten die Beamten in der Hof-Feldbach-Straße durch. Dort ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 48 Fahrzeuge. 39 Fahrzeuge waren zu schnell, 7 Autofahrer waren nicht angegurtet. Sie müssen nun mit Verwarnungsgeldern oder Bußgeldverfahren rechnen. Drei Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in dreistelliger Höhe, sowie ein Punkt im Fahrerlaubnisregister. So wurde eine 40-jährige in ihrem Dienstwagen mit 59 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Ein anderer Autofahrer brachte es auf 55 km/h. Einen 36-Jährigen traf es gleich doppelt. Ihn hielten die Verkehrsspezialisten nach einer gemessenen Geschwindigkeit von 57 km/h an. Bei der technischen Überprüfung seines 3-er Cabrio, stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis des BMW erloschen war. An dem massiv tiefergelegten Cabrio war zudem die Rad- / Reifenkombination verändert. Ihn erwartet ein zusätzliches Bußgeld von 135 Euro.

Zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr kontrollierten Dillenburger Polizisten die Geschwindigkeit in der Frohnhäuser Hindenburgstraße. In Höhe der Goldbachschule beträgt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit ebenfalls 30 km/h. 6 Autofahrer waren zu schnell, der traurige Spitzenreiter fuhr 55 km/h. Zudem war ein Kind nicht angegurtet.

Bischoffen-Oberweidbach: Abfall illegal entsorgt / Polizei sucht Zeugen

Umweltfrevel entsorgten illegal Türen und Fenster am Rand eines Feldweges in Oberweidbach. Irgendwann, vor dem 25.08.2021, fuhren Unbekannte in die Waldgemarkung an der Landesstraße 3047, die über die Verlängerung des Rodenhäuser Weg zu erreichen ist. Sie luden insgesamt sechs große Terrassentüren und acht Fenster inklusive Rahmen ab. Die Fenster sind zum Teil einfachverglast und aus Holz, andere doppelverglast und aus Kunststoff. Die Polizei ermittelt nun wegen dem unerlaubten Umgang mit Abfällen und fragt: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Türen und Fenster geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feldwegs aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

Wetzlar: Fahrraddiebstahl am Berufsbildungszentrum

Unbekannte griffen sich am Dienstag (31.08.2021) ein, am Berufsbildungszentrum in der Straße "Am Dillufer", abgestelltes Fahrrad und flüchteten. Das Bike war mit einem Kettenschloss am Fahrradständer vor dem Haupteingang angekettet. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben, die zwischen 07:00 Uhr und 14:45 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell