Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn - Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr fuhr eine 28-jährige Mazda-Fahrerin von der Langen Rötterstraße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Verkehrsbedingt kam die Frau auf den Bahngleisen zum Stehen. Eine aus Richtung Käfertal kommende Straßenbahn kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Mazda der Frau. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Sachschaden an der Straßenbahn konnte bisher nicht beziffert werden, dürfte jedoch geringer ausfallen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

