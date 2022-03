POL-E: Essen: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen - Kriminalpolizei ermittelt nach Verdacht des versuchten Totschlags - Zeugensuche

Essen (ots) - 45479 MH-Saarn: Heute Nacht (21. März 2022, gegen 03:40 Uhr) wurde an der Großenbaumer Straße ein Range Rover Sport entwendet. Der Eigentümer parkte seinen Pkw am Vorabend gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand und stellte am nächsten Morgen den Diebstahl fest. Nach bisherigen Ermittlungen könnten zwei unbekannte Tatverdächtige mit einem Roller zum Tatort ...

