Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Dilsberg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW Fahrer streift Kind und fährt weiter - Zeugen gesucht

Neckargemünd, Dilsberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr überquerte ein 11-jähriges Kind die Langenzeller Straße auf Höhe der Einmündung am Herrbach. Hierbei achtete der 11-Jährige vermutlich nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr und wurde durch den Außenspiegel eines vorbeifahrenden PKWs gestreift. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Nach dem Kontakt mit dem Jungen fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter in Richtung Langenzell ohne anzuhalten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Opel Corsa mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben. Der Fahrer wird als männlich, 25-35 Jahre, 3-Tage-Bart, schwarze Haare mit einem Ohrstecker im linken Ohr beschrieben. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

