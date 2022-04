Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zwei Laptops aus Pkw gestohlen

Mannheim (ots)

Aus einem verschlossenen Pkw wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Laptops im Wert von mehr als 3.500 Euro entwendet - wie der unbekannte Täter vorging ermittelt nun das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Das Auto war von 18:30 Uhr am Mittwochabend bis Donnerstag kurz nach Mitternacht im Quadrat S6 vor der Hausnummer 14 abgestellt. Die Laptops ließ der Besitzer in einer Tasche im Fußraum zurück. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei daraufhin: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. Fotografieren Sie das Navigationsgerät. Wählen Sie ein Autoradio oder Multimediasystem, das technisch in ausreichendem Maße gegen Diebstahl geschützt ist. Von Vorteil ist es, wenn die einzelnen Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug verbaut sind. Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des Autoradios bzw. des Auto- / Mobiltelefons und des Navigationsgerätes. Wenn das Navi keine individuelle Nummer hat, kennzeichnen Sie das Gerät selbst mit einem individuellen Zeichen. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten.

