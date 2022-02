Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Discountereinbrecher von Angestellten überrascht - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots)

45473 Mh.-Altstadt: In den frühen Morgenstunden (18. Februar, 6:15 Uhr) meldeten Angestellte eines Discounters auf der Aktienstraße einen Raubüberfall.

Auf noch ungeklärter Weise verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zu den Geschäftsräumen des Supermarkts, als er von den drei Mitarbeitern (62/53/51), die sich außerhalb des Geschäfts aufgehalten hatten, vermutlich überrascht wurde.

Bei der anschließenden Flucht griff er zwei der drei Angestellten an und verletzte diese leicht. Er riss einer 53-Jährigen an den Haaren und warf sie zu Boden. Eine 51-Jährigen verletzte er bei dem Versuch, ihr einen Schlüssel zu rauben. Hierbei hielt der Räuber einen Elektroschocker in der Hand.

Der Mann floh über die Aktienstraße in Richtung Innenstadt. Er soll zirka 194 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er trug eine grauen, dünne Wollmütze, ein schwarzes Halstuch, eine schwarze Jacke und eine graue Hose.

Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann war erfolglos.

Die Kripo sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Räuber geben können. Hinweise bitte an die 0201/829-0. (ChWi)

