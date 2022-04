POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit PKW gegen Hauswand gefahren

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine blutverschmierte Person sorgte am Mittwoch gegen 13 Uhr für viel Aufregung in der Industriestraße in Eschelbronn. Der 34-jährige Mann wandte sich mit einer Verletzung im Halsbereich an einen Nachbarn, welcher umgehend Polizei und Rettungsdienst verständigte. Da der ...

mehr