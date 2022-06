POL-BOR: Heiden - Einbrecher scheitern

Südlohn (ots) - Erfolglos haben sich Unbekannte in der Nacht zum Montag in Südlohn an zwei Garagen zu schaffen gemacht. Es gelang den Tätern nicht, in diese einzudringen. Die Tatorte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft an der Straße Eschke. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

