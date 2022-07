Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diesel gestohlen; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Hochdorf (ES): Diesel gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 5.10 Uhr, aus drei Arbeitsmaschinen und einem Lkw gestohlen. Diese waren auf einem Gelände im Ostring abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Mit Fahrrädern zusammengestoßen

Am Freitagmorgen sind im Bereich eines Radweges in der Bismarckstraße / Lichtensteinstraße zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Die 47-jährige Lenkerin eines Mountainbikes fuhr gegen 8.30 Uhr auf dem Radweg von einer Schule herkommend in Richtung Bismarckstraße. Zeitgleich wollte eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin von der Lichtentsteinstraße aus auf den Radweg auffahren. Die beiden kollidierten miteinander und kamen dabei zu Fall. Durch den Sturz wurde die 74-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (sr)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Marie-Curie-Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.15 Uhr bis 7.45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Im Inneren wurden weitere Türen sowie Schränke gewaltsam geöffnet. Beim Durchstöbern des Mobiliars erbeutete der Einbrecher ersten Erkenntnissen nach mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Derzeit wird außerdem ein möglicher Tatzusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Firma in der Lise-Meitner-Straße geprüft. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (km)

Wendlingen (ES): In Firmengebäude eingebrochen

Ins Gebäude einer ehemaligen Fabrik in der Schäferhauser Straße ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Freitag eingebrochen. Wie am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, entdeckt wurde, gelangte der Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür ins Gebäude. Da dort aber nichts Wertvolles aufbewahrt wird musste er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer Kaffee-Kapselmaschine von geringem Wert begnügen, die er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (cw)

Rosenfeld (ZAK): In Betriebe eingebrochen

In gleich zwei Betriebe in der Siemensstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über den Haupteingang mit brachialer Gewalt Zutritt zur ersten Firma und durchwühlte im Anschluss im Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, dürfte er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Auch an einem nahegelegenen Betrieb dürfte sich der gleiche Täter zu schaffen gemacht haben. Dort brach er ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so ins Gebäude. Auch hier durchwühlte er im Büro sämtliche Schränke und Schubladen, die zum Teil gewaltsam aufgebrochen wurden. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich ersten Erkenntnissen zufolge lediglich mit einem kleineren Bargeldbetrag aus dem Staub gemacht haben. In beiden Fällen übersteigt die Höhe der angerichteten Sachschäden den jeweiligen Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Rosenfeld sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell