POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Unfallbeteiligter ermittelt; Diebstahl; Kontrollaktion an der B 27

Unfall mit Pedelec

Bei einem Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße hat sich am Donnerstagabend eine 25-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Der 51-jährige Lenker eines Ford Transit war gegen 17.10 Uhr stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts in eine Tankstelle abbiegen. Dabei erkannte er die 25-Jährige zu spät, die mit ihrem Pedelec auf dem Radstreifen neben ihm in dieselbe Richtung fuhr. Durch die Kollision kam sie zu Fall und verletzte sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro. (sr)

Esslingen (ES): Unachtsam Straße überquert

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K1268. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Linienbus die Kreisstraße von Nellingen herkommend in Fahrtrichtung Zollberg und überquerte die Einmündung zur K1216 bei Grün zeigender Ampel geradeaus in Richtung der Bushaltestelle. Beim Überqueren der Einmündung rannte eine Zwölfjährige an der dortigen Fußgängerampel offenbar unvermittelt bei Rot von rechts nach links über die Fahrbahn. Daraufhin kam es zu einem leichten Kontakt zwischen dem Mädchen und dem Bus. Die Zwölfjährige fiel zu Boden, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt. Der Rettungsdienst hatte sie vor Ort untersucht. Sachschaden war nicht entstandenen. (rn)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Hohenkreuz

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Donnerstagabend im Bereich der Flandernstraße gekommen sein. Mehrere Zeugen meldeten gegen 19.10 Uhr der Polizei, dass es dort zu Handgreiflichkeiten zwischen ein bis zwei dutzend Beteiligten gekommen war. Drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Beteiligten, die nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräften geflüchtet waren, wurden im näheren Umfeld über 20 Personen kontrolliert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Ein 25-Jähriger musste in der Nacht zum Freitag nach einem Körperverletzungsdelikt in der Neckarstraße in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22.30 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung, wie ein alkoholisierter 59-Jähriger dem ebenfalls alkoholisierten 25-Jährigen gegen den Kopf schlug. Dem Angreifer wurden daraufhin Handschließen angelegt. Weil der 25-Jährige im Zuge des Einsatzes versuchte, in Richtung des 59-Jährigen zu gehen und einen der eingesetzten Beamten, der ihn daran hindern wollte, schlug, musste er zu Boden gebracht werden. Auch ihm wurden daraufhin Handschließen angelegt, wogegen er widerstand leitete und eine Beamtin trat. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Beide Männer wurden anschließend zum Polizeirevier gebracht. Während der 59-Jährige dieses nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte, blieb der 25-Jährige in Gewahrsam. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Unfall am Kreisverkehr

Zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr L 1150/ Hauptstraße sind die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Ein 58-Jähriger war mit seinem Mercedes samt Anhänger gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße von Baltmannsweiler herkommend unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Hauptstraße fuhr er mit seinem Wagen auf eine dortige Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Mauer. Weil er angab, kurz zuvor von einem Insekt gestochen worden zu sein, brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Sein Gespann musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Esslingen (ES): Zwei Fahrgäste in Linienbus gestürzt

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Busbahnhof verletzt worden. Ein 31-Jähriger wollte gegen 16.35 Uhr mit seinem Linienbus auf Steig 2 einfahren, als plötzlich eine noch unbekannte Person von links nach rechts über die Straße rannte. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Fahrer stark abbremsen. Dabei kamen zwei Personen im Linienbus zu Sturz. Eine 35-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Gesichtsverletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ein weiterer Fahrgast im Alter von 35 Jahren wurde leicht verletzt. Gegen den Fußgänger ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen Verkehrsunfallflucht. (km)

Baltmannsweiler (ES): Gesuchter Skoda-Fahrer stellt sich bei der Polizei (Nachtrag zur Meldung vom 07.07.2022 03:53 Uhr)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Baltmannsweiler ereignet hat, hat sich der mutmaßliche Unfallverursacher gestellt. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 42-Jähriger bei der Polizei und teilte mit, an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. An seinem grauen Skoda Fabia konnten bei einer Überprüfung entsprechende Unfallspuren festgestellt werden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (km)

Lenningen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Eine 88 Jahre alte Frau war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Kirchheimer Straße von Unterlenningen in Richtung Brucken unterwegs. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen verlangsamte die Seniorin aufgrund einer medizinischer Ursache ihr Fahrzeug kurz vor dem Bahnübergang. Dies erkannte die nachfolgende 56-jährige Fahrerin eines Ford Kuga zu spät und fuhr auf. Die 88-Jährige kam zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (km)

Tübingen (TÜ): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Donnerstagmittag in eine Wohnung in der Straße Beim Kupferhammer eingestiegen ist. Zwischen 12.20 Uhr und 16.30 Uhr verschaffte sich der Dieb über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Verkehrsverstöße bei Kontrollaktion an der B 27

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion haben Beamtinnen und Beamte der Polizeipräsidien Reutlingen und Mannheim am Donnerstag in der Hechinger Straße (B 27) über 60 Fahrzeuge mit rund 120 Insassen kontrolliert und dabei 26 Straftaten sowie 22 Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt. Im Fokus der von zwölf Uhr bis 19 Uhr eingerichteten Kontrollstelle stand die Überwachung von Drogen im Straßenverkehr. Insgesamt 13 Personen mussten bei einem vor Ort befindlichen Arzt eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestand. Zwei Personen waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem wurden weitere Verstöße, unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz zur Anzeige angebracht. Durch die Kontrollen bildete sich auf der B 27 in beide Fahrtrichtungen zeitweise ein Rückstau. (sr)

Albstadt (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 61-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Museumstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Ausparken beschädigte der Mann gegen 17.45 Uhr zwei abgestellte Fahrzeuge. Die anschließende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf über eintausend Euro geschätzt. (km)

