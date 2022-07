Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Versuchter Raub; Baucontainer und Gartenhaus aufgebrochen; Angebranntes Essen; Baum in Brand geraten; Streitigkeiten; Getöteter Radfahrer identifiziert

Reutlingen (ots)

Fußgänger übersehen

Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Lindachstraße / Arbachstraße ereignet hat. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad gegen 16.50 Uhr die Lindachstraße in Richtung Pfullingen. An der Einmündung zur Arbachstraße übersah er einen von rechts kommenden 39-Jährigen, der sein Fahrrad zu Fuß über die Straße schob. Bei der nachfolgenden Kollision kippte das Dreirad um, sodass der Senior auf die Fahrbahn stürzte. Während der Fußgänger unverletzt blieb, wurde der 80-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 100 Euro überschaubar. (cw)

Reutlingen (RT): Versuchter Raub

Wegen des Verdachts des Versuchten Raubes ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag beim Skatepark im Bürgerpark ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort ein 14-Jähriger gegen 15.25 Uhr von einer ihm unbekannten, mehrköpfigen Personengruppe angesprochen. Zwei Jugendliche aus der Gruppe trugen daraufhin das Fahrrad des 14-Jährigen in Richtung Stadthalle. Dieser wurde dabei mitgezogen. Anschließend soll einer der Jugendlichen versucht haben, dem 14-Jährigen das Handy abzunehmen. Ein weiterer Jugendlicher soll ihm zudem einen Schlag auf die Schulter verpasst haben. Als ein Zeuge die Gruppe ansprach, flüchtete diese in Richtung ZOB. Dort konnte sie von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden. Ein 13-Jähriger und drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden daraufhin zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen. (rn)

Reutlingen (RT): Kind von Mofa gestürzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste am Mittwochabend ein Zwölfjähriger mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Yamaha die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hohbuchknoten, als sein zwölf Jahre alter Sozius plötzlich zur Seite kippte und vom Fahrzeug fiel. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Kind aufgrund einer medizinischen Ursache von dem Zweirad gestürzt sein. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. (km)

Riederich (RT): Unachtsam eingefahren

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Metzinger Straße / Kirchstraße ereignet hat. Der Bub war gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Metzinger Straße in Richtung Metzingen unterwegs. Als der Radweg endete, fuhr der Junge ohne anzuhalten oder auf den Verkehr zu achten auf die Kirchstraße. Ein 62-Jähriger, der mit seinem Mercedes auf der Kirchstraße heranfuhr, hatte trotz seiner geringen Fahrtgeschwindigkeit keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig anzuhalten. Das Kind streifte mit einem Pedal das vordere Fahrzeugeck und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Elfjährigen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Motorradfahrer übersehen

Schwere Verletzungen hat eine 58 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag erlitten. Ein 76-Jähriger wollte kurz vor 09.30 Uhr mit seinem Mercedes ML von der Scherlachstraße kommend geradeaus in Richtung Goethestraße fahren. Dabei übersah er die auf der Hohenheimer Straße von rechts herannahende Zweiradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrer BMW und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (km)

Erkenbrechtsweiler (ES): Rollerfahrer bei Kollision schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 16 Jahre alter Rollerfahrer am Mittwochabend in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Jugendliche war gegen 19.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Aprilia von der Straße Hardtwald in Richtung Jahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur K1264 missachtete er die Vorfahrt eines 58-Jährigen, der mit seinem Opel Astra von Hochwang in Richtung Erkenbrechtsweiler fuhr. Der Opel-Fahrer versuchte noch dem Roller auszuweichen und prallte dabei in einen auf der Gegenfahrspur verkehrsbedingt haltenden VW Golf einer 65-Jährigen. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur Kollision zwischen dem Astra und dem Kleinkraftrad. Dabei stürzte der 16-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Golf-Lenkerin und der 58-Jährige erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. An den drei beteiligten Fahrzeugen dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.500 Euro entstanden sein. Der Opel und das Kleinkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (km)

Neckartailfingen (ES): Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B312 ereignet hat. Gegen 08.35 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Skoda Yeti die Bundesstraße von Metzingen kommend in Fahrtrichtung Filderstadt. Auf Höhe Neckartailfingen bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war und fuhr auf den Hyundai Ioniq eines 35-Jährigen auf. Beide Fahrer sowie eine 32-jährige Beifahrerin im Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. (km)

Altbach (ES): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag ist ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Der 65-Jährige befuhr mit seiner Suzuki die Esslinger Straße, als er etwa auf Höhe der Wilhelmstraße zu spät erkannte, dass eine 37-Jährige ihren VW Multivan verkehrsbedingt verlangsamte. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf und stürzte zu Boden. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit. (km)

Esslingen (ES): An Ampel aufgefahren

Auf der Neckarstraße hat sich am Mittwochabend an einer Ampelanlage ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 19.50 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem BMW M5 in Richtung Stadtmitte unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger auf Höhe der Kanalstraße an der roten Ampel abgebremst hatte. Bei der folgenden Kollision erlitt die 52-jährige Beifahrerin im Fiat Punto leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungswagen versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. (km)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baucontainer aufgebrochen

Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Container auf einer Baustelle in der Kohlhammerstraße gestohlen. Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Baustellencontainer und ließen dort zahlreiche Betonbohrer, Schlagschrauber, Nietgeräte, Laser, Flex, Stichsägen und anderes Werkzeug mitgehen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Essen auf Herd angebrannt

Angebranntes Essen hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Dresdener Straße auf den Plan gerufen. Ein Anwohner bemerkte gegen 17.20 Uhr einen in einem dortigen Wohngebäude ausgelösten Rauchmelder und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften anrückte, löschte das angebrannte Essen. Die Bewohnerin, die sich offenbar auf dem Balkon aufgehalten und den Rauch zunächst nicht wahrgenommen hatte, wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Esslingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Stettener Straße erlitten. Der Junge war gegen 15.10 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Straße in Richtung Wäldenbronn unterwegs. Dabei kam er in einer abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten Renault und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 2.000 Euro. (rn)

Wendlingen (ES): Baum in Brand geraten

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in die Kirchheimer Straße ausgerückt. Dort hatte der Eigentümer eines Wohnhauses Unkraut abgeflammt, worauf nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund des Funkenflugs eine Thuja-Pflanze in Brand geriet. Durch die Löschversuche eines Nachbarn und der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften angerückt war, konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurde durch den Brand die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 10.40 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Gartenhaus im Gewann Äschenhefele eingebrochen. Über ein Gartentor verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Grundstück. Im Anschluss beschädigten sie das Schloss der Laube und entwendeten daraus ein Nachtsichtgerät, ein Fernrohr und Batterien im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Dettenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei teils alkoholisierten Beteiligten am Mittwochabend in der Bahnhofstraße. Dort war es gegen 21 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 52-Jährigen und einem 42-Jährigen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten bei denen beide leicht verletzt wurden. Der 42-Jährige musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Verunglückter Radfahrer identifiziert (Nachtrag zur Meldung vom 03.07.2022 11:58 Uhr)

Nach dem tödlichen Fahrradunfall, der sich am vergangenen Samstag in der Hohenzollernstraße (L 385) ereignet hatte, konnte der verunglückte Radfahrer am Mittwoch identifiziert werden. Es handelt sich um einen 64-Jährigen aus einem Tübinger Teilort. Den entscheidenden Hinweis zur Identität des alleinlebenden Mannes lieferte ein Bekannter, der durch den Zeugenaufruf in der örtlichen Presse aufmerksam geworden war und seinen Verdacht der Polizei meldete. (sr)

Rosenfeld (ZAK): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochabend auf der K7131 gewesen sein. Der 28-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seiner BMW von Leidringen in Richtung Trichtingen unterwegs. In einer Rechtskurve, kurz nach dem Beginn des bewaldeten Gebiets, verlor der Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Im Anschluss rutschte er nach links über die Fahrbahn und geriet in eine Böschung. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden an seiner Maschine wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. (km)

Dotternhausen (ZAK): Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Mittwochnachmittag auf der B 27 sucht die Verkehrspolizei Balingen. Ein 80-Jähriger bog gegen 13.20 Uhr mit seinem VW von der Dormettinger Straße aus nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Rottweil ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 46 Jahren Peugeot-Lenkerin, die mit ihrem Wagen die B 27 von Balingen in Richtung Rottweil befuhr. Ihr Pkw wurde durch den anschließenden Zusammenstoß nach links abgewiesen und prallte gegen einen auf der Linksabbiegespur stehenden Lkw eines 49-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Sowohl der VW als auch der Peugeot mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

