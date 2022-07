Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzte Fahrgäste in Bussen; Tödlicher Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Fahrgäste in Linienbus gestürzt

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Trochtelfinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 54-Jähriger war mit seinem Linienbus, der mit etwa 25 Fahrgästen besetzt war, gegen 15.10 Uhr von der Freibühlstraße nach links auf die Trochtelfinger eingebogen und musste dort aufgrund einer Rot zeigenden Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr er mit dem Bus an. Weil der Fahrer eines vor ihm stehenden Opel erst verzögert reagierte, musste er den Bus aber sofort wieder stark abbremsen und prallte noch leicht gegen das Heck des Wagens. Bei der Bremsung wurden vier Fahrgäste im Alter von zwölf und 15 Jahren verletzt. Eine Zwölfjährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Tödlicher Arbeitsunfall in Berkheim

Auf einer Baustelle in der Seestraße hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befand sich ein 32-jähriger Bauarbeiter gegen 16.30 Uhr im Zuge von Dacharbeiten auf einem Gerüst. Dort rutschte er offenbar aus. Als sich daraufhin aus noch unbekannter Ursache zudem zwei Querstreben lösten, stürzte der Mann mehrere Meter zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht zum Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlag. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Seniorin im Bus gestürzt

Beim Anfahren eines Linienbusses ist eine 82-Jährige am Mittwochmorgen gestürzt und verletzt worden. Die Frau war gegen 10.45 Uhr an der Haltestelle Charlottenplatz in den Bus in Richtung Lerchenäcker eingestiegen und trotz freier Sitzplätze im vorderen Bereich, ohne sich festzuhalten nach hinten durchgegangen. Als der 35 Jahre alter Busfahrer anfuhr, stürzte die alte Dame und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Wolfschlugen (ES): Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Ein 77-jähriger Kleinkraftrad-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Nürtinger Straße leicht verletzt worden. Eine 42-Jährige wollte gegen 09.35 Uhr mit ihrem VW Multivan die Nürtinger Straße von der Max-Eyth-Straße kommend geradeaus in Richtung Sportanlagen überqueren. Aufgrund eines im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt haltenden Lkw übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 77 Jahre alten Mann auf seiner Vespa. Infolge der Kollision stürzte der Mann zu Boden. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. (km)

Burladingen (ZAK): Fahrzeug bei Unfall überschlagen (Zeugenaufruf)

Ein nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B32 ereignet hat. Ein 62-Jähriger war gegen 08.05 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse von Burladingen in Fahrtrichtung Gammertingen unterwegs. Kurz vor Gauselfingen wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Fahrer eines Chevrolet Spark erkannte den bevorstehenden Abbiegevorgang nicht und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. In der Folge wurde der Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen eine Verdolung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der 70-jährige Fahrer kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 07475/950010 beim Polizeiposten Burladingen zu melden. (km)

