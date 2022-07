POL-RT: Tödlicher Bahnunfall; Verkehrsunfälle; Einbruch; Polizeibeamte bedroht;

Polizeipräsidium Reutlingen

Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Dienstagabend am Reutlinger Bahnhof ereignet. Ein 74 Jahre alter Mann hatte sich gegen 19.20 Uhr vor einem aus Richtung Tübingen einfahrenden Zug auf das Gleisbett begeben. Trotz einer Notbremsung wurde er von der Bahn erfasst und sofort getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Zugverkehr musste bis 21.15 Uhr eingestellt werden. (cw)

Bad Urach (RT): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Ein Fahrfehler könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz einer Radfahrerin am Dienstagabend gewesen sein. Die 54-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Zweirad auf der B465 von Münsingen kommend in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs. Kurz nach der Georgiisiedlung kam sie alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte die Dame zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (km)

Owen (ES): In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Kirchheimer Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 0.40 Uhr über den Haupteingang gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem löste er die Alarmanlage aus, woraufhin er sich aus dem Staub machte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern-Ruit (ES): Polizeibeamte bedroht

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 29-Jähriger befunden haben, der am Dienstagabend sechs Polizeibeamte bedroht und leicht verletzt hat. Gegen 17.30 Uhr war die Polizei in die Kepplerstraße gerufen worden, nachdem es dort zwischen dem Mann und seinem 35 Jahre alten Bekannten zu Streitigkeiten gekommen war, bei denen auch mit einem Messer gedroht worden sein soll. Beim Eintreffen der Streifenwagen hatte der 29-Jährige die Örtlichkeit bereits verlassen, konnte aber im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Beim Erkennen der Polizeibeamten reagierte er sofort aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Beil und einem Küchenmesser. Bei der nachfolgenden Gewahrsamnahme des Mannes kam es zu einem Gerangel bei dem er auch Pfefferspray gegen die Polizeibeamten einsetzte und diese leicht verletzte. Er musste die Nacht auf richterliche Anordnung in Gewahrsam verbringen. Die Beamten erlitten leichte Atemwegsreizungen, konnten ihren Dienst nach kurzer ärztlicher Untersuchung vor Ort aber fortsetzen. Der 29-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 1208 / K 1227 bei der Seebruckenmühle entstanden ist. Ein 24-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße in Richtung Echterdingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Mäulesmühle abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Iveco Transporter, dessen 62 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der zum Glück niemand verletzt wurde. Am Ford dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen auf der Stuttgarter Straße / B27 ereignet. Eine 29 Jahre alte Frau befuhr gegen 06.40 Uhr mit ihrem Ford Kuga die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet übersah sie auf Höhe der Paulinenstraße, dass der vor ihr fahrende 49-jährige Lenker eines Ford Transit seine Fahrt verlangsamte und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Transit auf den vorausfahrenden Renault Twingo eines 24 Jahre alten Mannes aufgeschoben und dieser wiederum auf den Toyota Aygo eines 46-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Ford Kuga und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. (km)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein erheblicher Sachschaden von rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Stettener Straße/ Stettener Halde entstanden. Der 90 Jahre alte Fahrer eines Ford wartete gegen 16.10 Uhr an der Stoppstelle in der Stettener Straße. Als er anschließend nach links in Richtung Stettener Halde abbiegen wollte, übersah er die von rechts kommende, 57 Jahre alte Mercedes-Lenkerin und stieß mit ihrem Wagen zusammen. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Der Ford musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rn)

